CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Sinyan după ce fundașul ar fi negociat un transfer la „U” Cluj!

Contractul dintre CFR Cluj și fundașul Șheriff Sinyan (29 de ani) expiră la finalul acestui sezon.

Sheriff Sinyan, fundașul celor de la CFR Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Deși au mai rămas doar patru etape de disputat din acest sezon, Sinyan nu a ajuns până acum la un acord cu șefii fostei campioane pentru prelungirea contractului.

Jucătorul originar din Gambia va rămâne liber de contract la finalul ediției, iar înaintea ultimului meci al vișiniiilor, câștigat cu 1-0 împotriva rivalei Universitatea, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia fotbalistul ar fi fost contactat de Răzvan Zamfir, oficial al clubului de pe Cluj Arena.

CFR îi va oferi prelungirea!

Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a clarificat subiectul și a anunțat că CFR îi va propune o înțelegere și pentru sezonul viitor, întrucât jucătorul este om de bază în echipa lui Daniel Pancu.

„Suntem în discuții pentru a prelungi. Am vorbit cu el, am luat legătura și cu impresarul lui. Eu aș vrea să prelungim. Nu cred că a negociat cu 'U' Cluj înainte de meci, nu”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.

Sheriff Sinyan a jucat 41 de partide în tricoul CFR-ului, timp în care a reușit să marcheze de patru ori și să furnizeze o pasă decisivă în toate competițiile. El a ajuns în România liber de contract, de la Odd (Norvegia), în vara anului trecut.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: