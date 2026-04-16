Sabău prevede cel mai de succes sezon din istoria lui „U” Cluj! Cum explică succesul fostei sale echipe

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul care s-a aflat pe banca lui „U” Cluj la începutul sezonului, a rămas aproape de echipă chiar și după ce a plecat din club.

Ioan Ovidiu Sabău este liber de contract din octombrie 2025 / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

El crede că „studenții” pot câștiga ambele trofee interne în acest sezon și se bucură de succesul pe care îl trăiește acum clubul său de suflet, chiar dacă ascensiunea formației a avut loc după plecarea sa.

Dacă acest scenariu ar avea loc, această ediție ar fi cea mai glorioasă din istoria clubului, care are în palmares un singur trofeu: Cupa României, câștigată în 1965.

„U Cluj poate să facă și eventul, nu doar să ia titlul, la cum arată… Au un lot competitiv și numeros, față de anul trecut. Anul trecut, aveam o singură echipă, cei care veneau de pe bancă mai puțin te ajutau.

De aia am și clacat în primele meciuri din play-off, pentru că au început accidentările, aveam nevoie de anumite schimbări. După care ușor, ușor ne-am revenit. Echipa a avut identitate, a fost 18 etape pe primul loc.E clar că s-au făcut niște schimbări, așteptările sunt altele, nu mai e o echipă de retrogradare.

E o echipă stabilă, în momentul de față. (n.r. baza echipei dumneavoastră ați format-o) Da, eu cu oamenii din club. Am avut doi ani de zile în care cred că am văzut peste 100 de jucători. Am căutat oameni de caracter și serioși.

În primul rând, m-a interesat să arate bine fizic, să aibă talie și forță. Cu unii am reușit, cu alții mai puțin, dar, într-adevăr, a fost o echipă în spate.

A fost conducerea care a asigurat stabilitatea. A fost ceea ce aveam nevoie pentru ca noi să trecem la următorul nivel. Știți foarte bine că, cu un an în urma anului foarte bun, am pierdut Cupa României la 11 metri, apoi am pierdut tot la 11 metri calificarea în Conference League, la Craiova. În fiecare an, echipa a crescut foarte mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău pentru Prosport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

