Rămâne sau nu la CFR Cluj sezonul viitor? Pancu a făcut anunțul.

Daniel Pancu mai are contract cu CFR Cluj până la finalul acestui sezon, iar antrenorul a anunțat ce se va întâmpla odată cu începerea stagiunii 2026-2027.

Daniel Pancu a spus dacă mai rămâne la CFR Cluj sau nu

Daniel Pancu a anunțat că va rămâne 100% antrenorul CFR-ului, însă cu o condiție.

Tehnicianul va rămâne pe banca echipei CFR Cluj dacă va reuși să termine pe podiumul Superligii, potrivit digisport.ro.

Conform sursei citate, Daniel Pancu ar putea pleca dacă „vișinii” nu prind podumul.

„Dacă terminăm pe locul trei, doi sau unu, 100%. Contractul se prelungește pe încă doi ani. Dacă nu reușim calificarea în cupele europene, chiar dacă există intenții bune din partea clubului, nu știu. Ar însemna financiar, eu mă gândesc la financiar. Europa înseamnă eforturi mari și nejucând în Europa nu știu câte eforturi se vor face. Îmi doresc foarte mult Europa, pentru că sunt convins că se vor face și eforturi. Asta s-a pierdut, prezența în ultimii 3 ani în grupe.

Avem jucători buni, câțiva foarte buni, dar clubul va trebui să investească în jucători buni și tineri. Dinamo o face foarte bine, dar putem aduce și portughezi, francezi foarte tineri și buni. Acum e Cadu care o să fie cel mai implicat, președintele, Bogdan Mara, iar apoi urmez eu. Bogdan Mara m-a sunat și m-a anunțat că îmi vor trimite jucători să-i văd”, a spus Daniel Pancu, la emisiunea Fotbal Club.

CITEȘTE ȘI: