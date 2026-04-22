Revenire în conducerea CFR-ului! După Cadu, încă un nume important va activa în Gruia

CFR Cluj nu disperă și nu tânjește după plecările lui Răzvan Zamfir și Marius Bilașco din conducerea echipei.

Ioan Ivașcu / Foto: Prima Sport

Pe lângă Ricardo Cadu, care va ajunge joi la Cluj pentru a discuta ultimele detalii cu președintele Iuliu Mureșan, în Gruia revine și Ioan Ivaşcu, fostul jurist al lui CFR din perioada în care clubul era condus de Marian Copilu.

Deşi n-a confirmat revenirea la CFR, Ivaşcu a început deja munca la club şi va ocupa, se pare, rolul de consilier al lui Neluţu Varga.

„Am păstrat legătura mereu cu domnul Varga şi cu domnul preşedinte Mureşan. Apreciez ce face domnul Varga, a băgat atâţia bani. Am discutat mult, dar nu am semnat nimic, nu a fost vorba de aşa ceva”, a spus Ivaşcu pentru Prima Sport.

Ioan Ivaşcu a mai lucrat la CFR timp de zece ani, în perioada 2011-2021. În urmă cu cinci ani, a plecat după un scandal uriaş izbucnit la finalul unui meci cu Steaua Roşie Belgrad din play-off-ul Europa League.

Ivaşcu şi Marin Copilu s-ar fi bătut atunci cu doi kinetoterapeuţi de la CFR Cluj şi a fost nevoie de intervenţia bodyguarzilor lui Neluţu Varga pentru a-i despărţi. Ioan Ivaşcu şi-a scos certificat medico-legal şi a depus o plângere penală în urma incidentelor. Certificatul arăta că acesta ar fi avut nevoie de opt zile de spitalizare.

