CFR Cluj vrea să transfere doi jucători din Superligă!

Formația din Gruia pregătește deja strategia pentru sezonul viitor și are pe lista de achiziții din fotbaliști care evoluează în acest moment în campionatul intern.

CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN

Potrivit Digi Sport, ardelenii caută să se întărească în compartimentul median în vară și i-ar vrea la echipă pe Danel Dongmo (25 de ani) de la Petrolul Ploiești și Anderson Ceara (26 de ani) de la Csikszereda Miercurea Ciuc.

Ambii se mai află sub contract cu echipele lor până în iulie 2027, astfel că ardelenii trebuie să plătească sume de transfer pentru a pune mâna pe cei doi fotbaliști.

Informația că cei doi ar putea ajunge la Cluj vine la doar câteva zile distanță de anunțul lui Neluțu Varga, patronul echipei, că nu mai are de gând să aducă jucători cu nume important în fotbal, cum au fost cazurile lui Kurt Zouma, Islam Slimani sau Marcus Coco.

Toți trei au ajuns în România toamna trecută, însă nu au confirmat așteptările avute și au plecat de la CFR pe parcursul acestui sezon.

„Nu mai vreau să aduc nume și să o iau în barbă. M-am săturat de cheltuieli aiurea. Ne facem noi treaba, avem echipă de scouting care își face treaba cum și-a făcut și până acum. Așa mergem înainte”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

În 2018, clujenii l-au transferat pe Julio Baptista, cel mai sonor nume care a ajuns în Superligă dar care a bifat minute puține la club, fiind fără echipă în ultimii doi ani. Pe această filieră, șefii clubului au mai semnat cu Yevghen Konoplyanka, fost jucător la Sevilla sau Șahtior și Omar El-Kaddouri, ex-Napoli, însă afacerile s-au doverit a fi neinspirate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: