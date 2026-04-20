A bătut palma și ajunge la CFR Cluj! Joi are loc întâlnirea decisivă cu Iuliu Mureșan

CFR Cluj este aproape să-l coopteze în conducerea clubului pe fostul jucător Ricardo Cadu (44 de ani).

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria CFR-ului este la un pas să revină în Gruia! Ricardo Cadu, fostul căpitan al echipei din perioada 2006-2014, este dorit de Iuliu Mureşan în staff-ul administrativ.

Potrivit Digi Sport, portughezul ajunge joi în România pentru a pune la punct ultimele detalii cu președintele Iuliu Mureșan. Dacă totul va decurge normal, va deveni noul director sportiv al echipei, post ocupat până la începutul lunii de Marius Bilașco, plecat la Rapid.

Ricardo Cadu este unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria CFR-ului. Ajuns în România în 2006, fostul fundaș a fost căpitanul echipei timp de 8 sezoane, timp în care a pus umărul la cele mai importante performanțe din istoria clubului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

