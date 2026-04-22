Pancu pregătește transferurile din vară de la CFR: „Vreau întăriri! Fac strategia cu președintele și directorul sportiv”

CFR Cluj se află pe locul 3 în Superligă, la cinci puncte de primul loc, și visează la o nouă participare în cupele europene.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Aceasta este și condiția stipulată în contractul lui Daniel Pancu pentru ca tehnicianul să continue în Gruia și în sezonul viitor.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, CFR ocupă ultimul loc de pe podium, cu 34 de puncte. O eventuală calificare a Universității Craiova în finala Cupei ar face ca locul 3 să meargă direct în preliminariile Conference, iar poziția a patra să ajungă la baraj cu primul loc din play-out tot pentru un loc în preminariile celei de-a treia competiții.

„M-am uitat pe contract, l-am găsit nu mai ştiu când, săptămâna trecută sau acum câteva zile. Cred că înainte de meciul ăsta cu FC Argeş. Îl am aici la Cluj, eu credeam că e la Bucureşti. Şi am văzut clauza în care clubul putea renunţa la mine.

Acum realizez mult mai bine momentul în care am venit la CFR. E o clauză acolo în care spune că CFR poate întrerupe raporturile contractuale cu cetăţeanul Pancu, în momentul în care echipa nu mai are şanse matematice de a câştiga play-out-ul.

Ca şi cum am fi acum la 12 puncte de locul 1 din play-out. Aşa am realizat şi eu că, în momentul în care am venit, nu mai credea nimeni în play-off, cu siguranţă absolut nimeni, nici domnul Mureşan cu domnul Bilaşco care mi-au făcut contractul.

Deci ei se gândeau atunci că pot renunţa la mine în cazul în care n-o să mai am şanse matematic de a câştiga play-out-ul.

Orice echipă are nevoie de transferuri. Nu ştiu dacă exact 7 jucători. Dorinţele mele erau în urmă cu 2-3 săptămâni, pentru că am fost câteva meciuri la rând foarte nemulţumit de modul în care intrau jucătorii de pe bancă, iar acum de 3 meciuri sunt mai mult decât mulţumit, iar la ultimul meci chiar un jucător venit de pe bancă a făcut diferenţa.

O echipă mare, care câştigă ceva – şi a fost cazul aici la CFR mulţi ani – are un lot puternic, cu doi jucători practice de aceeaşi valoare pe posturi care pot juca oricând şi pot face diferenţa.

Sută la sută vreau întăriri, legat de număr, pot fi 4 sau pot fi 9, dar în primul rând trebuie să obţinem minim locul 3. N-am niciun nume pentru că nu e încă situaţia clubului de aşa natură, să se facă o strategie. Strategia normal o face antrenorul, împreună cu preşedintele şi directorul sportiv. Dar atâta timp cât nu ştii cine va fi la CFR pe bancă din vară, la mine e mai greu să…”, a spus Daniel Pancu, potrivit Prima Sport.

