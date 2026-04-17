S-a stabilit data când se va juca derby-ul Clujului dintre CFR și „U”!
CFR Cluj și Universitatea se vor întâlni în prima etapă din returul play-off-ului, în Gruia.CFR și „U” Cluj se vor întâlni în prima etapă din returul play-off-ului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro
Etapa cu numărul #5 din cadrul play-off-ului Superligii va debuta în acest weekend, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc primele dueluri din retur.
Printre cele mai așteptate dueluri se numără Dinamo - Rapid și derby-ul Clujului, dintre CFR și Universitatea.
Cele două echipe sunt despărțite de 8 puncte în acest moment, cu șase etape înainte de finalul campionatului. „Studenții” sunt pe primul loc, în timp ce vișiniii ocupă locul 4.
Meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj va avea loc sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, pe arena din Gruia. Alb-negrii au câștigat ultimul duel direct, scor 2-1, cu un gol marcat de Mendy la una dintre ultimele faze ale meciului.
Clasamentul înainte de etapa 5 din play-off
1.Universitatea Cluj - 39 de puncte
2.Universitatea Craiova - 36 de puncte
3.Rapid - 32 de puncte
4.CFR Cluj - 31 de puncte (a beneficiat de rotunjire)
5.FC Argeș - 30 de puncte
6.Dinamo - 28 de puncte
