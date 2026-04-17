S-a stabilit data când se va juca derby-ul Clujului dintre CFR și „U”!

CFR Cluj și Universitatea se vor întâlni în prima etapă din returul play-off-ului, în Gruia.

CFR și „U” Cluj se vor întâlni în prima etapă din returul play-off-ului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Etapa cu numărul #5 din cadrul play-off-ului Superligii va debuta în acest weekend, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc primele dueluri din retur.

Printre cele mai așteptate dueluri se numără Dinamo - Rapid și derby-ul Clujului, dintre CFR și Universitatea.

Cele două echipe sunt despărțite de 8 puncte în acest moment, cu șase etape înainte de finalul campionatului. „Studenții” sunt pe primul loc, în timp ce vișiniii ocupă locul 4.

Meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj va avea loc sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, pe arena din Gruia. Alb-negrii au câștigat ultimul duel direct, scor 2-1, cu un gol marcat de Mendy la una dintre ultimele faze ale meciului.

Clasamentul înainte de etapa 5 din play-off

1.Universitatea Cluj - 39 de puncte

2.Universitatea Craiova - 36 de puncte

3.Rapid - 32 de puncte

4.CFR Cluj - 31 de puncte (a beneficiat de rotunjire)

5.FC Argeș - 30 de puncte

6.Dinamo - 28 de puncte

CITEȘTE ȘI: