Slimani și-a găsit echipă la doar o zi după plecarea de la CFR Cluj!

Islam Slimani (37 de ani) și-a reziliat marți contractul cu CFR Cluj și a rămas jucător liber de contract înainte de finalul sezonului.

Islam Slimani / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Transferat în vara anului trecut, vârful algerian în vârstă de 37 de ani nu a confirmat așteptările la formația din Gruia.

Slimani a marcat o singură dată în 14 meciuri disputate în campionat, iar în ultimele două luni a fost folosit în numai 46 de minute.

În ciuda vârstei sale, Slimani nu duce lipsă de oferte, iar algerianul este la un pas să semneze cu o nouă echipă în perioada următoare.

„Atacantul algerian Islam Slimani nu mai este oficial jucător al CFR Cluj şi ar putea ajunge deja în altă parte.

Într-adevăr, golgheterul echipei naţionale algeriene şi-a reziliat de comun acord contractul cu clubul românesc, a anunţat echipa sa ieri pe reţelele de socializare.

Deşi contractul său urma să expire în iunie 2026, el şi-a anticipat, prin urmare, sfârşitul perioadei la Cluj, pentru a-şi încerca norocul în ţările din Golf, conform mai multor zvonuri”, a anunțat presa din Africa.

Iuliu Mureşan a clarificat plecarea lui Slimani

Preşedintele clubului, Iuliu Mureşan, a oferit detalii de la negocierile dintre cele două părți pentru rezilierea contractului.

„Noi, împreună cu Daniel Pancu, ne-am bazat pe el şi am sperat că ne va ajuta mai mult. Are o vârstă, totuşi. Din păcate, nu ne-a ajutat cum ne-am fi dorit şi acesta este singurul motiv pentru care s-a produs despărţirea.

Am făcut o reziliere amiabilă. A dat mult mai puţin decât am sperat şi atunci nu avea sens să o mai lungim.

Conform acordului pe care l-am făcut, Slimani îşi va primi toţi banii. Nu este nicio problemă, este rezolvată deja situaţia. El nu a venit pentru bani la noi, a vrut să joace şi să-şi ajute naţionala la Cupa Mondială.

El câştiga 100.000 de euro în apogeul său. La noi a avut 5.000 de euro lunar, apoi i-am mărit la 10.000 de euro pe lună. Nu putea să vină ca amator, trebuia să-i dăm un salariu.

Ca om, Slimani este deosebit, nu este cu nasul pe sus, nu făcea pe grozavul. A încercat să ajute, era un exemplu pentru colegii lui, în special pentru cei mai tineri.

Doar că are o vârstă şi, mai ales ca atacant, este greu să ţii pasul, nu este suficientă experienţa. Nu joacă numele. Am reziliat amiabil, în două zile ne-am înţeles cu totul”, a spus Iuliu Mureşan, pentru Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

