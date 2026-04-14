Plecare șoc de la CFR Cluj! Ardelenii au reziliat contractul cu atacantul trecut prin Premier League și Liga Campionilor

Islam Slimani (37 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj și rămâne jucător liber de contract înainte de finalul sezonului.

Islam Slimani / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Transferat în vara anului trecut, vârful algerian în vârstă de 37 de ani nu a confirmat așteptările la formația din Gruia.

Slimani a marcat o singură dată în 14 meciuri disputate în campionat, iar în ultimele două luni a fost folosit în numai 46 de minute.

Fostul atacant al celor de la Leicester și Sporting Lisabona, trecut prin Premier League și Liga Campionilor, se desparte, astfel, de ardeleni după doar 7 luni de la momentul venirii sale în România.

„Mulțumim, Islam Slimani! Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării.

În tricoul echipei noastre, Slimani a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive. Îi mulțumim pentru munca depusă la clubul nostru și îi dorim mult succes în continuare!”, a anunțat clubul CFR pe Facebook.

Varga schimbă strategia!

Slimani este ultimul nume mare pe care patronul Neluțu Varga l-a adus la Cluj. După ce s-a fript în cazurile lui Julio Baptista, Yevghen Konoplyanka sau Kurt Zouma, omul de afaceri nu vrea să mai investească în jucători aflați la final de carieră dar care au CV impresionant.

„Acei jucători au fost aduşi de patron, clar. A şi recunoscut acest lucru. A şi spus, şi eram mai mulţi din club, că nu va mai face niciodată aşa ceva, că s-a lămurit, că el a vrut să fie bine şi a crezut că jucătorii aceia pot să-l ajute.

Că cei care i-au propus l-au influenţat. Mi-a spus de mai multe ori că nu va mai face aşa ceva şi că a înţeles că n-are rost să aducă jucători care nu mai pot să fugă sau sunt accidentaţi”, a spus Iuliu Mureşan.

