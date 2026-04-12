Clauză surprinzătoare în contractul lui Pancu! Cât ar scoate antrenorul din buzunar dacă ar pleca de la CFR Cluj.

Situație contractuală interesantă la CFR Cluj, unde antrenorul Daniel Pancu ar putea fi nevoit să scoată bani din buzunar dacă decide să își încheie unilateral înțelegerea cu formația din Gruia.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN

Potrivit Fanatik.ro, actualul acord este valabil până la finalul sezonului, însă poate fi prelungit automat dacă echipa reușește calificarea în cupele europene. În acest scenariu, contractul ar continua în aceleași condiții stabilite inițial.

Cu toate acestea, există totuși o clauză importantă; chiar dacă și după o eventuală prelungire automată, Daniel Pancu ar putea părăsi clubul, dar numai în schimbul unei despăgubiri de aproximativ 50.000 de euro, sumă prevăzută pentru rezilierea unilaterală a contractului.



Informațiile au fost confirmate în spațiul public de impresarul Giovanni Becali, care a explicat că această clauză ar fi una obișnuită în astfel de înțelegeri, mai ales în cazul antrenorilor care pot primi oferte din alte părți.



„El ar dori, dar asta depinde doar de situația financiară a clubului. Văd că au achitat niște contracte, or fi ei cu o lună, două în urmă, dar în a treia nu au intrat niciodată. Nu vor să fie pedepsiți. Au achitat și participarea într-o eventuală cupă europeană, licența. După care, dacă Pancu intră într-o cupă europeană, e normal că se prelungește contractul automat, cu niște date fixate dinainte. E o opțiune pe care clubul o face și e unilaterală. E bilaterală dacă Pancu plătește și o despăgubire, 50.000 de euro. Ceea ce ar fi nimic, dacă el ar avea ofertă din altă parte. Dar totul depinde din ce punct de vedere va fi clubul în acel moment, economic”, a explicat Ioan Becali.

În același timp, surse din apropierea clubului susțin că Pancu este mulțumit de situația de la CFR Cluj și ar dori să continue, apreciind stabilitatea și nivelul clubului. Totuși, tehnicianul ar fi preocupat de situația generală a echipei, în special de stabilitatea financiară și de condițiile în care lucrează jucătorii.

Decizia finală privind viitorul său depinde atât de rezultatele sportive din acest final de sezon, cât și de strategia clubului condus de Neluțu Varga.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: