Naționala României și-a programat încă un meci amical în luna iunie!

Echipa națională de fotbal a României va avea ca adversară, în cel de-al doilea meci amical programat în luna iunie, selecționata Țării Galilor, la București, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Astfel, tricolorii vor întâlni Georgia, la Tbilisi, pe Stadionul Miheil Meshi, pe 2 iunie, iar pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, este programată întâlnirea cu Țara Galilor. 


 

Meciul va fi al șaselea între cele două selecționate, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere. 


Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă ce a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994. Pentru ediția viitoare a turneului final, echipe au ratat calificarea. 

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.


