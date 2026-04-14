Ultrașii lui „U” Cluj, mesaje emoționante pentru Lucescu, Macalou și Bergodi la meciul contra Universității Craiova!

„U” Cluj a câștigat duelul primelor două clasate, scor 4-0 în fața Universității Craiova, și s-a distanțat la trei puncte față de locul secund.

Ultrașii lui „U” Cluj, mesaje emoționante pentru Lucescu, Macalou și Bergodi la meciul contra Universității Craiova / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Cu șase etape rămase de disputat, „U” Cluj este favorită la titlu. Are 39 de puncte, în timp ce Craiova, principala contracandidată, a rămas cu 36. Rapid și CFR au încheiat etapa cu 32, respectiv 31 de puncte.

Peste 15.000 de spectatori au asistat la acest meci, considerat cel mai important pentru „studenți”. Fanii „șepcilor roșii” i-au susținut pe elevii lui Cristiano Bergodi încă din primul minut și au avut un aport uriaș la victoria obținută.

Mesaje emoționante pe parcursul meciului!

Peluza Universității a afișat și câteva mesaje emoționante pe parcursul meciului. Primul i-a fost dedicat lui Mircea Lucescu, ultimul selecționer al României, care a trecut la cele veșnice în urmă cu o săptămână.

„Îi privim ca un drept, nu ca un dar primit / Și când pleacă înțelegem ce-am avut și nu am prețuit”

Mesaj dedicat lui Mircea Lucescu / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

A urmat, apoi, un banner de mulțumire adresat lui Cristiano Bergodi în limba italiană, tehnicianul instalat pe banca echipei după un început dificil de sezon și care acum visează la cucerirea primului titlu din istoria clubului.

„Ma voglio viverla così quest'avventura senza frontiere e con il cuore in gola”

Traducere: „Dar, vreau să trăiesc această aventură așa, fără granițe și cu inima în gât”

Mesaj dedicat lui Cristiano Bergodi / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

La scurt timp după începutul reprizei secunde, înainte să fie introdus pe teren, lui Issouf Macalou i-a fost dedicat un mesaj special.

Absent de la meciul cu Rapid ca urmare a decesului tatălui său, Macalou a fost primit pe Cluj Arena cu un mesaj de susținere.

„Issouf, nous sommes tous avec toi. Reste fort, courge”

Traducere: „Issouf, suntem cu toții alături de tine. Rămâi puternic, curaj!”

Mesaj dedicat lui Issouf Macalou / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: