„U” Cluj l-a impresionat pe fostul selecționer: „Cea mai dotată echipă!”

Cornel Dinu (77 de ani) are încredere că „U” Cluj ar putea triumfa la finalul sezonului.

U Cluj este pe primul loc în Superligă

Cornel Dinu este de părere că studenții pot câștiga titlul de campioană la finalul acestui sezon.

„Studenții” sunt pe primul loc în acest moment, cu șapte meciuri rămase de disputat.

„U Cluj mi se pare echipa cea mai dotată, cu acoperirea valorică pe toate posturile pe care le are echipa la ora actuală, superioare celorlalte formații din campionat.

Dacă va câștiga, este meritul lor. Dar se poate întâmpla și să capoteze la un moment dat… iar asta face parte din ceea ce înseamnă frumusețea dezarmantă a fotbalului!”, a spus Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

