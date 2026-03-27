Scandal la Echipa Națională! Un jucător este acuzat că ar fi aruncat cu un scaun după un coechipier la finalul meciului cu Turcia

Naţionala României a pierdut la Istanbul în semifinala de calificare la Campionatul Mondial, scor 0-1 în faţa Turciei.

România a pierdut meciul contra Turciei

Singurul gol al meciului a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în debutul reprizei secunde. În minutul 54, Arda Guler l-a servit excelent pe fundaşul stânga al celor de la Brighton iar apărătorul a înscris cu un şut care a trecut pe sub Ionuţ Radu.

Cu un sfert de oră înainte de final, românii au ratat cea mai mare ocazie a echipei noastre. Nicuşor Stanciu a lovit bara cu un şut din interiorul careului, fiind cel mai aproape de a marca dintre jucătorii României.

Nervii și-au spus cuvântul la finalul meciului. Presa din Turcia a scris despre un incident în care a fost implicat Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB ar fi avut o altercație cu un coleg și ar fi aruncat după acesta cu un scaun.

„În urma meciului în care echipa noastră naţională a învins România cu 1-0, calificându-se în finală în drum spre Cupa Mondială din 2026, a izbucnit haosul. Incapabil să-şi controleze nervii din cauza dezamăgirii provocate de eliminare, starul român Tănase a aruncat un scaun în coechipierul său în tunelul vestiarului, după o ceartă violentă”, a scris Mynet.

Prima reacţie a lui Tănase

La scurt timp după ce s-a scris că ar fi aruncat cu un scaun într-un coechipier, jucătorul de la FCSB a reacţionat.

MM Stoica, preşedintele de la FCSB, a dezvăluit care a fost prima reacţie a fotbalistului după cele întâmplate. „Minciună, nebuni de oameni!” a fost reacţia sa, potrivit unei declaraţii de-ale lui MM Stoica la Fanatik.

„Îţi dau cuvântul meu de onoare. I-am scris mai devreme. L-am întrebat: dai cu scaune în oameni? Aşa violent eşti? I-am scris în emisiune. Bazaconii. Cică a dat cu scaune… Mă aşteptam la alţii, poate. Tănase? Cum să facă el aşa ceva?”, a continuat oficialul FCSB-ului pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI: