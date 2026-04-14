Bombă pe piața transferurilor! Doi jucători de la Naționala României, la un pas de „U” Cluj

Universitatea Cluj, lider în acest moment în Superligă, speră să transfere doi jucători de top.

Burcă și Stanciu ar putea ajunge la U Cluj

Cu șase etape rămase de disputat, „U” Cluj este favorită la titlu. Are 39 de puncte, în timp ce Craiova, principala contracandidată, a rămas cu 36. Rapid și CFR au încheiat etapa cu 32, respectiv 31 de puncte.

Pentru a-și maximiza șansele într-o eventuală participare în cupele europene în sezonul viitor, clujenii încearcă să-și creioneze lotul pentru ediția următoare cu doi jucători de la Naționala României.

Este vorba despre fundașul Andrei Burcă și mijlocașul Nicolae Stanciu, ambii în contact permanent cu prima reprezentativă a României în ultimii ani și care acum evoluează în campionatul chinez, anunță publicațiile Prima Sport și GSP.

