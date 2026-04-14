Radu Constantea rămâne cu picioarele pe pământ! Ce spune despre șansele lui „U” Cluj la titlu

Universitatea Cluj a câștigat contra Craiovei, scor 4-0, în etapa cu numărul #4 din play-off-ul Superligii.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

În urma acestui succes, studenții au devenit favoriți la câștigarea titlului. Cu șase etape rămase de disputat, „U” Cluj este pe primul loc, cu trei puncte mai mult decât locul 2.

Cu toate acestea, Radu Constatea, președintele clubului, nu se gândește la triumful de la finalul sezonului și rămâne cu picioarele pe pământ în urma victoriei de luni seară.

„Dacă ei (Craiova n.red) vor câștiga toate meciurile rămase, inclusiv cel cu noi, vor lua titlul. Craiova rămâne favorită la titlu. Nu ne entuziasmăm peste măsură. Rămânem cu picioarele pe pământ.

Ar fi una dintre cele mai mari surprize să câștigăm noi campionatul, mai ales în acest format cu play-off. Obiectivul e de a ne califica într-o cupă europeană, încercăm să nu ne gândim zi de zi la câștigarea titlului.

Nu ne-am fi gândit la o asemenea victorie, a făcut diferența și eliminarea jucătorului de la Craiova. Am câștigat meritat, am făcut un joc bun”, a declarat președintele lui „U” Cluj, conform gsp.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

