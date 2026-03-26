Răspunsul lui Alin Tișe, după ce CFR Cluj a cerut oficial să joace pe Cluj Arena!

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a răspuns cererii formulate de Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR, de a evolua pe Cluj Arena: „Rămâne casa comunității”

CFR Cluj vrea să joace meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena

Oficialul formației din Gruia a anunțat că CFR se confruntă în această perioadă cu mai multe probleme de ordin financiar, iar o cheltuială mare pentru club este întreținerea stadionului.

În acest sens, Mureșan a lansat un scenariu-șoc: CFR a făcut cerere să joace, începând din sezonul viitor, meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, stadionul rivalei Universitatea Cluj.

Cererea redactată de Iuliu Mureșan

„Un astfel de stadion, construit după o investiţie majoră şi adus la cele mai înalte standarde pentru a găzdui toate evenimentele din judeţul nostru, constituie un reper important pentru toţi clujenii care doresc să se bucure de sport, cultură şi divertisment.

Importanţa şi frumuseţea unei astfel de investiţii se regăseşte şi în sentimentul de apartenenţă al tuturor celor care contribuie activ la întreţinerea ei. Practic, fiecare locuitor al oraşului nostru are o contribuţie reală în buna funcţionare a Arenei, indiferent de echipa pe care o susţine, de sportul pe care îl iubeşte sau de artiştii pe care doreşte să îi urmărească pe stadion.

Suntem oraşul care se poate mândri cu o arenă modernă, bine întreţinută, cu un potenţial constant de creştere şi dezvoltare, dar şi cu un gazon hibrid de invidiat, poate cel mai bun din România, toate acestea datorându-se colaborării şi efortului comun, al tuturor cetăţenilor.

Cluj Arena a fost gazda unor meciuri cu rezonanţă internaţională: meciurile Campionatului European U21, meciul demonstrativ „Barca Legends şi Generaţia de Aur", dar şi duelurile Echipei Naţionale a României cu Danemarca, Slovenia sau Chile.

Stadionul a fost „Acasă” atât în Cupa României pentru echipe ca Sănătatea Cluj sau Avântul Bizonii Recea Cristur, dar şi în Europa pentru Pandurii Târgu Jiu.

Dincolo de rivalităţile locale, cu ocazia acestor meciuri am putut observa cum Cluj Arena a devenit un loc al tuturor suporterilor, alb-vişinii, alb-negri sau ai oricăror alte combinaţii de culori, bucurându-se de spectacol şi de sportul pe care-l iubesc.

Astfel de exemple pot continua şi cu fotbalul intern unde, pe Stadionul Ghencea evoluează atât CSA Steaua, cât şi FCSB, echipe aflate chiar într-un litigiu privind identitatea cluburilor, Arena Naţională - la fel, un stadion public - pe care evoluează toate echipele din Bucureşti (FCSB, Dinamo şi Rapid), dar şi Stadionul Ion Oblemenco din Craiova pe care evoluau, până de curând, atât FC U Craiova 1948 cât şi CS Universitatea Craiova.

Exemplele pot continua şi cu fotbalul extern, nu foarte departe de noi, în Italia, unde, in ciuda unor rivalităţi mult mai intense, SS Lazio şi AS Roma sau Inter Milano şi AC Milan, echipe de tradiţie ale comunităţii de care aparţin, împart în mod echilibrat arenele sportive, în beneficiul tuturor.

Astfel, invocând argumentele mai sus-menţionate, la care se adaugă costurile foarte mari de întreţinere pe care echipa noastră este nevoită să le suporte pentru întreţinerea stadionului propriu, a suprafeţei de joc a acestuia şi a tuturor facilităţilor oferite suporterilor - un cost net superior în comparaţie cu costurile necesare închirierii Cluj Arena, care reprezintă o adevărată presiune financiară asupra clubului nostru, reiterăm dorinţa ca meciurile echipei FC CFR 1907 Cluj, considerate acasă, să fie disputate pe stadionul tuturor clujenilor, Cluj Arena.

Prin închirierea şi utilizarea arenei, clubul nostru ar contribui suplimentar la creşterea veniturilor Cluj Arena, sumă care ulterior poate fi folosită pentru dezvoltarea proiectelor instituţiei dumneavoastră.

Este important de menţionat că niciuna dintre echipele clujene de primă ligă nu îşi dispută meciurile de pe teren propriu în aceeaşi zi, fapt care nu ar împiedica închirierea Cluj Arena de către ambele formaţii.

Intenţionăm, cu această dorinţă, să stimulăm şi să consolidam şi mai mult sentimentul de comunitate, reducând implicit rivalităţile şi efectul acestora, care nu fac cinste niciunuia dintre cele două cluburi ale comunităţii clujene”, se arată în documentul CFR Cluj

Răspunsul lui Alin Tișe

Solicitarea făcută de Iuliu Mureșan a primit răspuns de la președintele Consiliului Județean, Alin Tișe.

„Cluj Arena este, așa cum am afirmat-o deseori, casa comunității. O comunitate se creează și se dezvoltă prin dialog și cooperare, buna înțelegere a fiecăreia dintre părți.

Pentru a evolua, astfel, în comunitate, considerăm că cel mai important lucru, azi, este ca cele două echipe clujene aflate în Prima Ligă să dezvolte propriul dialog, inclusiv cu privire la modul în care se desfășoară meciurile din următorul sezon fotbalistic – și nu ne referim aici doar la meciurile directe.

Iubirea găsește întotdeauna o cale. Astăzi nu luăm o decizie despre un meci. Luăm o decizie despre cine suntem noi toți, clujenii. Clujul nu este mic. Clujul nu este al unui singur glas, al unei singure culori, al unei singure istorii. Clujul este al tuturor celor care îl trăiesc, îl iubesc și îl construiesc, zi de zi.

Cluj Arena nu este doar un stadion. Nu este doar beton, oțel și scaune. Este un simbol ridicat din încrederea oamenilor, din contribuția lor, din ideea simplă și puternică că ceea ce construim împreună trebuie să servească tuturor. Eu sunt un om asumat cu bune și rele. Dar asumat. Niciodată nu o să mă ascund în spatele altora sau a legislației interpretată după interesul fiecăruia.

De aceea, decizia mea este una limpede: Cluj Arena rămâne casa comunității. Și, ca orice casă construită din bani publici, ea nu poate fi închisă în fața niciunui membru al acestei comunități.”, a răspuns Tișe.

CITEȘTE ȘI: