Amenzi usturătoare! Au fost identificate primele persoane după distrugerile de pe Cluj Arena

Universitatea și CFR Cluj s-au întâlnit luni seară în prima etapă din play-off-ul Superligii.

Fanii lui CFR au lăsat dezastru în urma lor la plecarea de pe Cluj Arena

Duelul de pe Cluj Arena s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Golurile partidei au fost marcate de Jovo Lukic (min. 4) și Oucasse Mendy (90) pentru gazde, respectiv Lorenzo Biliboc (2).

Meciul de luni seară n-a fost lipsit, însă, de incidente. Cele două galerii s-au războit de la distanță prin bannere afișate în timpul meciului și scandări împotriva echipei adverse, iar fanii oaspeților le-au lăsat și o „surpriză” rivalilor de la „U” Cluj.

O parte dintre fanii CFR-ului au devastat toaletele situate în zona aferentă sectorului destinat galeriei oaspete, iar monitorulcj.ro a publicat imaginile marți dimineața.

Au fost aplicate primele amenzi!

În urma acestor incidente, au fost identificate primele persoane și aplicate sancțiuni disciplinare, după cum a precizat Jandarmeria într-un comunicat.

„Precizări privind măsurile de ordine publică la partida Universitatea Cluj – CFR Cluj:

În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la modul de desfășurare a măsurilor de ordine publică la partida de fotbal dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, facem următoarele precizări:

Măsurile de ordine publică au fost dispuse și executate în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008, atribuțiile fiind clar delimitate între clubul organizator A.S.F.C. Universitatea Cluj, societatea de pază și protecție contractată și Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

Subliniem faptul că responsabilitatea asigurării ordinii în interiorul arenei sportive revine, potrivit cadrului legal, organizatorului și societății de pază contractate, Jandarmeria intervenind în sprijin, atunci când situația o impune.

Menționăm faptul că, la solicitarea stewarzilor în zona peluzei destinată suporterilor oaspeți, efectivele jandarmeriei au intervenit pentru stoparea unor acte de distrugere în grupul sanitar și au identificat 5 persoane ca presupuși autori ai infracțiunii de distrugere, sens în care au fost întocmite actele de sesizare în vederea continuării cercetărilor de către structurile de urmărire penală.

Efectivele de jandarmi au intervenit punctual, la solicitarea și în sprijinul dispozitivului de ordine din interiorul arenei, pentru prevenirea și limitarea incidentelor.

Pe timpul desfășurării partidei au fost folosite articole pirotehnice de către ambele galerii și au fost aruncate bucăți de scaune din sectorul destinat suporterilor oaspeți, către pista de atletism. Aceste situații au fost gestionate operativ, fără a degenera în incidente de amploare.

În urma activităților executate, au fost constatate 5 infracțiuni, cu 9 autori, și aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 40.900 lei, inclusiv pentru nerespectarea obligațiilor legale de către organizator și societatea de pază și protecție.

Analiza imaginilor operative continuă, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. În pofida riscurilor specifice unui astfel de eveniment, dispozitivul de ordine a funcționat eficient, iar situația operativă a fost menținută sub control, fără a fi înregistrate incidente majore de natură să afecteze siguranța participanților, atât în interiorul, cât și în exteriorul arenei sportive”, a transmis Jandarmeria.

