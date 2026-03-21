CFR Cluj pe Cluj Arena?! Iuliu Mureșan lansează un scenariu-șoc: „Mi-ar plăcea! Fac cerere”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, își dorește ca CFR Cluj să poată juca meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena.

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Oficialul formației din Gruia a recunoscut că echipa se confruntă în această perioadă cu mai multe probleme de ordin financiar, iar o cheltuială mare pentru club este întreținerea stadionului.

În acest sens, Mureșan a lansat un scenariu-șoc: CFR va încerca să joace meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, stadionul rivalei Universitatea Cluj.

În acest sens, președintele vișiniiilor este decis să facă cerere Consiliului Județean pentru a putea închiria arena.

„Sunt două echipe foarte bune acum în Cluj, pentru prima dată după părerea mea. „U” Cluj este o echipă foarte puternică, echilibrată, care în mod real emite pretenții la a câștiga campionatul.

Dacă la București pe Arena Națională pot juca 3-4 echipe, nu știu câte la nevoie, pe Arcul de Triumf la fel, la Craiova puteau juca, la Cluj nu se poate. Stadionul nostru, chiar dacă noi l-am făcut și este proprietate, pentru noi este păgubos, e greu de dus cheltuiala cu stadionul.

Mi-ar plăcea să jucăm pe Cluj Arena, cum joacă în multe locuri, chiar și în România, echipe. Și să plătim o chirie, cum plătește și „U” Cluj. Și chiar mă gândesc să fac o cerere în acest sens Consiliului Județean, cu argumente foarte solide”, a spus Iuliu Mureșan pentru Fanatik.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

