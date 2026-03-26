Ziua cea mare a sosit! România va înfrunta Turcia astăzi, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială

România va da piept astăzi cu Turcia / Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Meciul unei națiuni este în această seară! România va da piept cu Turcia pentru un loc în finala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Dacă vor trece de Turcia, tricolorii vor da piept cu echipa câștigătoare dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare, într-o singură manșă programată pe 31 martie.

Fotbaliștii României au ajuns miercuri la Istanbul, acolo unde va avea loc meciul, pe stadionul celor de la Besiktaș. Mircea Lucescu a ales să analizeze de la București chiar și cele mai mici amănunte ale partidei, alegând ca deplasarea să fie efectuată doar cu o zi înainte.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil ca să merităm această calificare. Mă așteptam să ni se dea dreptul pentru mai mulți suporteri români, 30%-35% din public să fie din România. Pentru că am meritat să ajungem aici, ca și Turcia.

Oricum stadionul s-ar fi umplut. Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții profesionale și de viață. Îi respect pe suporterii turci. Dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a încerca să câștigăm acest meci”

Indiferent cine va juca în atacul lor, jucătorii noștri au valoarea necesară pentru a-și domina adversarii direcți. Vom vedea mâine, e greu de discutat acum despre ce s-ar putea să se întâmple mâine. Un antrenor își conduce echipa din afară, din spatele grupului.

S-a scris mult, se va scrie în continuare, până la urmă echipele care vor intra mâine vor decide rezultatul final, împreună cu cei care vor intra pe parcurs”, a spus Mircea Lucescu, selecționerul României, la conferința de presă premergătoare partidei.

Hagi va fi pe stadion!

O parte dintre componenţii Generaţiei de Aur – Gică Hagi, Gică Popescu, Adrian Ilie, Tibor Selymes şi Florin Răducioiu – au plecat încă de miercuri în Turcia, însoţiţi de familiile lor, încrezători că România poate obţine un rezultat mare.

„Şi noi, şi băieţii, toţi trebuie să fim optimişti, să avem curaj şi, bineînţeles, multă încredere. Mergem să câştigăm! Nu? Băieţii să prindă o zi bună. Toată lumea de acolo, staff-ul şi toţi ceilalţi, Mircea Lucescu să fie inspiraţi şi, mai ales, jucătorii în teren. Întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar şi noi suntem talentaţi la fel ca ei. Şi cred eu că, dacă ne apărăm bine, vom avea şanse.

În primul rând, ne interesează să câştigăm, astea sunt gândurile noastre: să câştigăm şi, bineînţeles, să-i sprijinim pe băieţi. Sunt echipe bune. De aici încolo, fiecare trebuie să demonstreze care-i mai bună. Din păcate pentru mine, am căzut cu Turcia, care clar că... (Se va împărţi inima?) Nu, de împărţit nu se împarte, că nu se poate, dar cineva o să plângă la sfârşit sau o să fie trist. În rest, vorbim de un meci, cred eu, de ritm şi de o intensitate foarte bună”, a spus Hagi.

CITEȘTE ȘI: