Mircea Lucescu a anunțat lotul final pentru barajul cu Turcia! CFR și „U” Cluj au câte un reprezentat

Selecţionerul României a anunţat vineri la prânz pe ce jucători se va baza în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.

Naţionala României se va deplasa în Turcia pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul.

Cu şase zile înaintea meciului, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat lista finală a jucătorilor care vor face deplasarea. În cazul în care România se va califica, va juca tot în deplasare, împotriva Slovaciei sau Kosovo.

Experimentatul antrenor a ales să convoace câte un jucător de la ambele echipe din Cluj: de la CFR l-a selecționat pe portarul Mihai Popa, în timp ce de la Universitatea Cluj l-a ales pe fundașul Andrei Coubiș.

Lista cu jucătorii convocaţi:

Portari: Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

Fundaşi: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

Mijlocaşi: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

Atacanţi

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

