Jucătorul CFR-ului s-a accidentat și ratează convocarea lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia!

Portarul Mihai Popa (25 de ani) de la CFR Cluj fusese convocat pentru barajul de calificare la Cupa Mondială din această vară.

Naţionala României se va deplasa în Turcia pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul.

Cu şase zile înaintea meciului, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat lista finală a jucătorilor care vor face deplasarea. În cazul în care România se va califica, va juca tot în deplasare, împotriva Slovaciei sau Kosovo.

Cele două echipe din Cluj care evoluează în Superligă, CFR și Universitatea, aveau câte un reprezentat: portarul Mihai Popa, respectiv fundașul Andrei Coubiș.

Popa s-a accidentat!

Ultimul meci din Superligă n-a fost de bun augur pentru jucătorul CFR-ului. Popa s-a accidentat în timpul duelului cu Rapid și a fost scos de pe listă.

„Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util.

În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, se arată într-un comunicat publicat de FRF.

