S-a prăbușit! Unde a ajuns să joace fotbalistul folosit în trecut de CFR Cluj pentru regula U21
Crişul Sântandrei, locul 5 în ierarhia Seriei a 8-a din al treilea eşalon, a ajuns la un acord în această iarnă cu Adrian Gîdea (26 de ani), de două ori campion al României cu CFR Cluj.Adrian Gîdea are două titluri cucerite cu CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook
Gîdea, care la Cluj a bifat 38 de meciuri în toate competiţiile şi a marcat un gol, s-a despărţit în ultima perioadă de mercato de FC Bihor, echipă care evoluează în play-off-ul Ligii a 2-a. În ultima perioadă, el a fost absent mai multe luni din cauza unei accidentări.
Folosit de CFR Cluj pentru a bifa regula U21
Mijlocaşul care poate evolua în ambele flancuri a semnat cu gruparea ardeleană în 2018, când avea 18 ani, fiind transferat de la Centrul de Excelenţă Timişoara.
A ajuns să evolueze pentru ardeleni doi ani mai târziu, începând cu sezonul 2020/2021, când cluburile din primul eşalon erau nevoite să folosească cel puţin doi jucători U21 în echipa de start, urmând ca doar unul dintre ei să încheie meciul pe gazon.
Aşa s-a întâmplat iar Gîdea a apărut constant în primul „11” al CFR-ului după plecarea lui Dan Petrescu şi revenirea lui Edward Iordănescu pe banca tehnică.
Fostul selecţioner al României l-a folosit în 21 de meciuri pe parcursul acelui sezon, cel mai mult 45 de minute, într-un meci disputat în ultima etapă, când mijlocaşul a şi reuşit să înscrie.
150.000 de euro a fost cea mai înaltă cotă de piaţă a lui Gîdea, potrivit Transfermarkt.ro
