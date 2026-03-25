Gabi Tamaș explică de ce a plecat de la CFR după doar 6 zile: „Nu știam că Bistrița e lângă Cluj, jur!”

Gabriel Tamaș (40 de ani) a jucat de-a lungul carierei sale pentru nu mai puțin de 20 de echipe. Printre ele se numără și CFR Cluj, chiar dacă a plecat din Gruia fără să apuce să debuteze pentru ardeleni.

Gabi Tamaș s-a retras în 2024 / Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Se întâmpla în anul 2013, când fundașului tocmai îi expirase înțelegerea cu West Bromwich după o perioadă de trei ani petrecută în campionatul englez.

Tamaș a ales să-și continue cariera la Cluj, semnând cu CFR, club care, deși jucase cu numai un sezon în urmă în grupele Ligii Campionilor, începea să se confrunte cu dificultăți financiare.

Transferul lui Tamaș era o lovitură de imagine, însă ce a urmat nu avea să fie nici pe aproape de ce și-au propus șefii clubului. După numai șase zile de la prezentarea oficială, acesta este în centrul unui scandal petrecut într-un club din Cluj-Napoca și dat afară de la echipă pentru motive disciplinare.

În cadrul podcastului iAM Ștucan, moderat de către jurnalistul sportiv Costin Ștucan, fotbalistul trecut pe la Galatasaray sau Watford a clarificat situația și scandalul în care a fost implicat după doar câteva zile după ce își pusese semnătura pe un acord cu CFR.

„Au zis ei (n.r. șefii clubului) că m-am dus pe la Bistrița. Nici nu știam că Bistrița e lângă Cluj, jur. I-am întrebat a doua zi: <<Unde e, mă, Bistrița?>>.

Era ora 21:00 când am ieșit cu Florin Costea în club, nu era 4 dimineața cum au spus ei. După episodul ăsta au zis că am ieșit la Bistrița, dar eu eram în hotel, nici nu ieșisem. Dimineață la ora 7 am luat copiii care erau pe acolo și i-am dus la antrenament. A venit doctorul la mine și mi-a zis: <<Gabi, ai fost la Bistrița?>>.

Era domnul Grigoraș antrenor atunci și l-am întrebat: <<Ce Bistrița, i-ai zis tu ceva lui Iuliu Mureșan? (n.r. președintele lui CFR de atunci). Paszkany nu mai era acolo, era plecat. Poate aveau și probleme financiare, chiar nu știu.

După 6 zile m-au dat afară că ieșisem în club cu Costea. Filmările cu noi le-a dat clubul respectiv, dar eram numai noi. Costea s-a pus la masă iar eu m-am dus și vorbeam cu cei de la bar. A fost premeditată toată chestia aia: a venit un bodyguard și s-a luat de Costea, iar eu i-am spus <<Gata, domnule, plecăm!>>.

Când coboram scările, bodyguardul a vrut să mă tragă iar eu l-am tras înapoi. <<Stai, mă!>>. Iar când m-am întors cu capul, filma cineva de altă parte.

Nu m-a interesat, am reziliat și gata. Noroc că mi-am luat tricoul, am și tricou cu CFR Cluj acasă (râde).” , a spus Gabi Tamaș pentru sursa citată.

4 era numărul pe care Tamaș urma să-l poarte la CFR, însă nu a mai apucat să joace

1.5 milioane de euro era cota de piață a fostului internațional când a semnat cu ardelenii

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: