Dan Petrescu a reacționat după succesul CFR-ului cu FCSB, scor 4-1! Ce a spus fostul antrenor din Gruia?

CFR Cluj a produs surpriza etapei în Superligă după ce a câștigat la București contra campioanei FCSB.

Dan Petrescu a venit prima dată la CFR în iunie 2017 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Deși au început slab meciul iar gazdele au marcat prin Miculescu în minutul 2, ardelenii au întors scorul până la pauză, prin Alibek și Korenica, apoi, în partea secundă, au risipit toate emoțiile prin golurile lui Cordea și Biliboc.

Prestația excepțională a CFR-ului a făcut ca la finalul etapei, echipa ideală a etapei să conțină nu mai puțin de patru jucători de la formația din Gruia, plus antrenorul Daniel Pancu.

Tehnicianul venit la Cluj la începutul lunii noiembrie a fost extrem de fericit la finalul partidei, însă la fel de bucuros pentru succesul echipei s-a declarat și Dan Petrescu.

Antrenorul care a adus nu mai puțin de cinci titluri de campioană în vitrina clubului se confruntă cu probleme medicale în această perioadă și fără echipă.

Totuși, el nu poate sta departe de fotbal, iar victoria fostei sale echipe l-a făcut pe „Bursuc” să-i scrie lui Pancu la finalul partidei.

„Da, sigur că m-a felicitat. Vorbim foarte puțin de tactică. El vorbește tot timpul de tabelă. Suntem diferiți aici. Toți suntem diferiți. Nu ne întâlnim foarte des, dar vorbim cam o dată pe săptămână.

Poate i-am mai cerut câte un sfat legat de jucători. El a creat practic această echipă, în ultimii ani. Nu cred că suntem rivali. El este într-o situație care îmi doresc să se termine cât mai repede cu bine și să revină în forță”, a povestit Daniel Pancu pentru ProSport.

Cu această victorie, CFR s-a apropiat la doar 4 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat în acest moment de Oțelul Galați.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: