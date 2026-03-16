Vulcanul „erupe” pe Cluj Arena! „U” Cluj și CFR se întâlnesc în primul #DerbyDeCluj din play-off

Universitatea Cluj și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la 20:30, în prima etapă din play-off-ul Superligii.

CFR Cluj a câștigat ultimul meci dintre cele două echipe / Foto: monitorulcj.ro

Ce început de play-off la Cluj! Universitatea și CFR sunt față-n față în cel mai așteptat duel al primei etape din play-off.

Cele două grupări din Ardeal sunt la egalitate de puncte înaintea meciului de pe Cluj Arena și, în cazul unei victorii, oricare dintre echipe se va apropia la doar un punct de primul loc.

Un nou duel între Bergodi și Pancu

Meciul de luni seară îi va aduce față-n față și pe protagoniștii conflictului izbucnit la finalul ultimei partide dintre cele două echipe: Daniel Pancu și Andrei Cordea de la oaspeți, Cristiano Bergodi și Dan Nistor de la alb-negrii.

De altfel, meciul din această seară va fi primul pe care italianul îl va putea urmări de pe bancă în urma suspendării de o lună după incidentele de pe 7 februarie.

„A fost o perioadă foarte grea. Una e când ești pe bancă, alta e când stai la televizor și te uiți la echipa ta. Totuși, am jucat bine, am câștigat, iar asistenții mei m-au înlocuit foarte bine. Mă bucur că jucătorii s-au descurcat foarte bine și au dat dovadă de caracter, ambiție și dorință.

Am trăit cu emoție pentru că la televizor e foarte greu. Stai acolo, vrei să spui ceva...dar acum am revenit pe bancă.

E o coincidență că revin chiar împotriva echipei cu care s-a întâmplat acel episod, dar nu mă gândesc la asta. Eu vreau doar să arătăm bine în play-off și să începem cu dreptul. Am văzut deja o surpriză, Craiova a pierdut. Se poate întâmpla în acest play-off, care cred că va fi unul extraordinar de strâns.

Reîntâlnirea cu Pancu? Cum să fie? Îl voi saluta pentru că așa mi se pare corect din partea antrenorului care joacă acasă să meargă la banca oaspeților. E un gest de educație, de amabilitate și îl voi saluta. Oricum, lui i-am trimis un mesaj după acel episod.

El mi-a trimis, de fapt, iar eu i-am răspuns. Cu Cordea nu am vorbit. El mi-a scris, am apreciat acest lucru, dar nu i-am răspuns pentru că se putea interpreta. A fost mesajul dat la doar o zi-două după acel episod.

Nu sunt ranchiunos. Vreau să câștig acest meci, dar nu pentru că ne-au făcut ceva ei. Pentru mine nu e nicio revanșă. Mă gândesc doar la 3 puncte, nu la revanșă sau altceva. Pentru mine, episodul cu Cordea și Pancu s-a încheiat și îi voi saluta cu plăcere”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare meciului.

Pancu, bilanț impecabil la Cluj!

De când a venit la CFR, la începutul lunii noiembrie a anului trecut, Daniel Pancu a fost asul din mâneca formației din Gruia. Vișiniii au câștigat ultimele 11 meciuri din campionat și au obținut calificarea în play-off, obiectivul care părea compromis când l-a înlocuit pe Mandorlini.

Pe lângă asta, fostul atacant al Rapidului a reușit un bilanț uluitor: n-a pierdut niciun meci disputat la Cluj, indiferent de competiția în care a evoluat echipa sa. Singurele înfrângeri au fost cu FC Argeș (0-3, în campionat) și Universitatea Craiova (1-3, în Cupa României).

CITEȘTE ȘI: