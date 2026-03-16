„U” Cluj câștigă derby-ul cu CFR! Alb-negrii sunt la un punct de primul loc

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, în prima etapă din play-off-ul Superligii.

Jovo Lukic a marcat primul gol al Universității Cluj / Foto: Mădălina IVAN

Duelul de pe Cluj Arena a început ca din tun iar oaspeții au marcat după doar două minute. Lorenzo Biliboc a penetrat defensiva adversă și l-a învins pe Gertmonas cu un șut la colțul scurt.

Bucuria CFR-ului n-a durat, însă, prea mult. Două minute mai târziu, golgheterul campionatului, Jovo Lukic, a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap iar derby-ul părea că va ajunge la cele mai înalte cote.

Același Biliboc putea să o readucă pe formația lui Daniel Pancu în avantaj, însă șutul său de la distanță a fost respins în corner. La poarta cealaltă, Lukic și Nistor au trecut din nou pe lângă gol.

Portarul Popa s-a opus la execuția bosniacului, apoi șutul veteranului de la Universitatea a trecut razant pe lângă poartă.

Aproape de finalul partidei, Universitatea Cluj a crezut că a marcat golul victoriei, însă gafa lui Mihai Popa a fost salvată de un henț comis de Drammeh.

Alb-negrii au dat, totuși, lovitura în prelungiri. Oucasse Mendy a înscris cu o lovitură de cap și a asigurat Universității cele trei puncte.

