Victorie uriașă pentru U-BT! Clujenii se califică în sferturile de finală din BKT EuroCup

U-BT Cluj-Napoca a trecut în optimile competiției de Budućnost Podgorica după o victorie categorică, scor 100-82.

U-BT s-a calificat în sferturile competiției / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-Banca Transilvania s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în sferturile de finală ale BKT EuroCup, după victoria obținută pe terenul celor de la Budućnost Podgorica, scor 100-82.

Formația antrenată de Mihai Silvășan a dominat autoritar duelul din „Morača”, conducând pe tabelă pe toată durata partidei. Cu acest rezultat, formația ardeleană a depășit pentru a opta oară în acest sezon bariera de 100 de puncte obținute într-un meci.

U-BT va întâlni Bahcesehir College Istanbul în sferturile de finală. Meciul va avea loc în deplasare și este programat marți, 17 martie.

„Evident, suntem foarte fericiți și mulțumiți de rezultat. Ne-am atins obiectivul și am făcut-o într-o manieră dominantă. Sunt foarte mândru de modul în care băieții mei au reacționat în acest meci, de mentalitatea pe care am avut-o, mai ales când ei s-au apropiat la 5 puncte în sfertul al patrulea.

Întreaga sală era împotriva noastră și ei au fost foarte agresivi, dar am reușit să găsim resursele pentru a rămâne uniți și pentru a găsi soluții să marcăm puncte importante și să-i destabilizăm. Sunt foarte mândru de prestația noastră din această seară. Pentru a treia oară la rând suntem în top 8 în EuroCup, așa că sunt foarte mulțumit și mândru de ceea ce am realizat.

Nu suntem exagerat de entuziasmați, vom merge pur și simplu mai departe. Acum ne vom concentra pe următorul meci, care este din nou împotriva Buducnost în ABA League peste câteva zile, așa că vrem să fim pregătiți pentru asta”, a spus Mihai Silvășan la finalul meciului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: