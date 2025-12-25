Sportivul de aur. David Popovici, nominalizat la Oscarul sportului balcanic!

David Popovici, nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”.

Înotătorul David Popovici este dublu campion mondial | Foto: David Popovici - Facebook

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, relatează RRA. Premiul este acordat sportivilor cu performanțe excepționale.

Ceremonia în care vor fi făcute publice rezultatele finale va avea loc pe 16 februarie, la Sofia.

Cei 10 sportivi nominalizați:

Giannis Antetokounmpo (Grecia) - baschet;

Nikola Jokic (Serbia) - baschet; Emmanouil Karalis (Grecia) - atletism;

Distria Krasniqi (Kosovo) - judo;

Zrinka Ljutic (Croaţia) - schi;

Karlos Nasar (Bulgaria) - haltere;

Aleksandar Nikolov (Bulgaria) - volei;

Stefanos Ntouskos (Grecia) - canotaj;

David Popovici (România) - înot;

Alperen Şengun (Turcia) - baschet.

În istoria de 52 de ani, doar şapte sportivi români au ocupat numărul 1 în acest top: Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980); Daniela Silivaş (1988); Paula Ivan (1989); Gabriela Szabo (1999); Marian Drăgulescu (2005); Constantina Diţă (2008); David Popovici (2022).

