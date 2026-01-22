Ciprian Deac, tot mai nemulțumit de statutul pe care îl are la CFR: „E supărat”

Aventura lui Ciprian Deac (39 de ani) din postura de jucător al CFR-ului a ajuns aproape de sfârşit.

Ciprian Deac și Karlo Muhar / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Veteranul din lotul ardelenilor nu a mers în Spania, la Oliva Nova, acolo unde formaţia antrenată de Daniel Pancu a efectuat cantonamentul de pregătire din această iarnă.

Deac a rămas la Cluj, unde s-a antrenat separat cu un preparator fizic, însă decizia echipei nu i-a căzut deloc bine celui care şi-a trecut în CV nu mai puţin de şapte titluri de campion alături de feroviari.

El a anunțat că va rămâne la echipă până în vară, atunci când îi va expira contractul cu formația ardeleană, după care se va retrage din activitate. Până atunci, însă, el va rămâne la dispoziția lui Daniel Pancu, însă tehnicianul nu pare dispus să-i ofere prea multe minute.

Deac nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci al CFR-ului, câștigat cu Oțelul Galați, motiv pentru care ar fi dezamăgit de modul cum este tratat la club. Iuliu Mureșan, președintele echipei, a lămurit situația în care se află veteranul echipei.

„Ciprian e supărat că nu joacă. Și îl înțeleg, pentru că el are acea dorință mare de a juca și consideră că poate. Poate are și dreptate, dar antrenorul decide. Ce s-a întâmplat cu Ciprian e clar decizia lui Pancu, peste care nu ne băgăm. Nu, nu va pleca.

Deac până la vară stă oricum la noi, se antrenează cu prima echipă. Eu sper să fie nevoie de el, să și joace și să fie util. Și eu am încredere în el. La vară i se termină contractul, o să îi dăm o funcție administrativă la club”, a explicat oficialul CFR-ului pentru Fanatik.

