Iuliu Mureșan a explicat cum s-a încheiat cazul „Deac” la CFR

Ciprian Deac va împlini luna viitoare 40 de ani și se află la ultimul său sezon în tricoul celor de la CFR Cluj.

Ciprian Deac / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Veteranul din lotul ardelenilor nu a mers în Spania, la Oliva Nova, acolo unde formaţia antrenată de Daniel Pancu a efectual cantonamentul de pregătire din această iarnă.

Deac a rămas la Cluj, unde se s-a antrenat separat cu un preparator fizic, însă decizia echipei nu i-a căzut deloc bine celui care şi-a trecut în CV nu mai puţin de şapte titluri de campion alături de feroviari.

Deşi clubul i-a cerut jucătorului printr-un comunicat că ar fi o soluţie pentru conducerea tehnică, se pare că situaţia sa va rămâne neschimbată. Sub contract cu CFR până la finalul sezonului, Deac va rămâne în postura de jucător.

El va fi la dispoziţia lui Daniel Pancu pentru meciurile rămase de disputat în 2026, după care se va retrage.

„Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului. Se va antrena cu echipa începând de joi. Dacă va fi nevoie de el, antrenorii vor apela la el. Depinde şi de el, dar el e recunoscut pentru modul spartan în care se pregăteşte.

Depinde cum o să-l vadă antrenorii. Dacă va fi nevoie de el, sunt convins că va juca şi va da maxim. Sunt convins că va fi nevoie de el la un moment dat.

Au venit jucători, s-ar putea să mai şi vină vreo doi-trei. Şi de plecat e posibil să mai plece maxim un jucător, dar nu e sigur. Nu, nu cred că e vorba de Korenica.

Am adus jucători care să-i înlocuiască pe cei care au plecat. Puţin se vor schimba aşezarea şi stilul de joc şi cred că vom face faţă”, a spus Iuliu Mureşan, potrivit Orange Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: