Sabău se pregătește să revină în antrenorat! Cum trebuie să arate echipa ideală în viziunea sa

Demis în luna octombrie a anului trecut de la Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) este în continuare liber de contract.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Tehnicianul care a revenit în 2023 pe banca echipei sale de suflet după o pauză de nouă ani de la antrenorat spune că este gata pentru a prelua un nou proiect, chiar dacă ar antrena în eșalonul al doilea.

„Depinde ce oferte vin. Au mai fost oferte, dar le-am refuzat din start. Nu vreau să mă duc doar ca să bifez o echipă. Îți trebuie stabilitate și condiții.

Poate să fie și Liga 2, nicio problemă, dar să fie un club care îți oferă stabilitate. Să ai liniște ca să poți lucra, să te simți bine ca antrenor, să fii respectat și să vadă munca ta”, a declarat Sabău pentru Sport Total FM.

Deși plecarea sa de pe Cluj Arena a produs un șoc pozitiv la echipă, care a bifat șapte victorii și două egaluri în zece partide sub comanda lui Cristiano Bergodi, antrenorul este încă la curent cu ce se petrece la club.

„Echipa e pregătită și e foarte bine pentru jucătorii pe care i-am antrenat și pentru suporterii care au această satisfacție, că echipa încet-încet își revine și cred că se va și califica în play-off.

Îl respect foarte mult și am o părere foarte bună despre Cristiano Bergodi”, a încheiat Sabău pentru sursa citată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: