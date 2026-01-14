Bogdan Vătăjelu îi compară pe Sabău și Bergodi: „E un super om!”

Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fostul jucător al celor de la Universitatea Cluj, a comentat parcursul fostei sale echipe din acest sezon.

Vătăjelu a disputat 25 de meciuri pentru Universitatea Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Fotbalistul care poate evolua în ambele flancuri ale defensivei a evoluat pentru o scurtă perioadă pe Cluj Arena.

A ajuns la „U” în vara anului 2023, dar nu s-a impus în echipa de start a echipei, s-a confruntat cu accidentări în timpul șederii sale în Ardeal, iar după doar șapte luni a ales să plece în Kazahstan, unde a semnat cu Aktobe.

Rămas liber de contract în această iarnă, Vătăjelu a comentat parcursul fostei sale echipe de până acum și este de părere că venirea lui Cristiano Bergodi este de bun augur pentru clujeni. Cei doi au lucrat împreună la Universitatea Craiova, fiind la un pas să cucerească titlul de campioni.

„Am văzut că au un parcus bun de când a venit Mister Cristiano, echipa și-a mai revenit puțin. Eu am lucrat cu el și e un om extraordinar, un antrenor foarte, foarte bun. Un om calm, calculat.

Cred că i-a liniștit puțin pe băieți, a făcut o atmosferă bună și, oricum, U Cluj are un lot foarte bun, nu au lot să stea sub locul 10. Ei sunt echipă, părerea mea, de play-off și cred că se vor lupta și ei până la final. Cred că au șanse destul de bune”, a spus jucătorul, într-un interviu acordat pentru Prima Sport.

„Bergodi a venit cu mai multă lejeritate”

Vătăjelu a ajuns la Cluj când antrenor era Toni Petrea, însă fostul tehnician de la FCSB a fost înlocuit după doar o lună cu Ioan Ovidiu Sabău, cel care i-a pregătit pe „studenți” până la venirea lui Bergodi. Stoperul a făcut o comparație între cei doi, fiind de părere, însă, că spiritul impus de italian în vestiar a făcut diferența până în acest moment.

„În general, când se schimbă antrenorii, e un spirit nou, sunt idei noi. Lui Bergodi îi place ca echipa lui să atace foarte mult, le dă libertate fundașilor laterali, își asumă multe riscuri ca antrenor, dar îi cam iese.

Lui îi place să câștige cu 4-2, cu 3-2, ceva în genul ăsta. Și, pe lângă asta, e un super om. Și domnul Sabău e la fel, nu se pune problema, doar că eu cred că Mister Cristiano a venit cu mai multă lejeritate, așa cred eu. Nu am informații din interior, așa văd din exterior”.

După un început modest de sezon, culminat cu mai multe rezultate nefaste în campionat și eliminarea încă din primul tur din cupele europene, Universitatea Cluj a avut parte de o schimbare radicală după ce Ioan Ovidiu Sabău a fost demis și înlocuit cu fostul antrenor de la CFR Cluj, Sepsi și Rapid.

Sub comanda sa, ardelenii au înregistrat un singur eșec, au câștigat șapte meciuri iar în două au încheiat la egalitate, fiind la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, ultima echipă aflată pe loc de play-off în acest moment, cu nouă etape rămase de disputat din sezonul regulat al Superligii.

