Andrei Cordea, „locomotiva” CFR-ului în 2026! A explicat modul cum Pancu l-a revitalizat

Andrei Cordea (26 de ani) a devenit cel mai important jucător al CFR-ului după plecarea lui Louis Munteanu de la Cluj.

Andrei Cordea este golgheterul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Jucătorul ajuns în Gruia vara trecută după despărțirea de Al-Taee a marcat de trei ori în tot atâtea etape disputate în acest an și a ajuns golgheterul formației din Gruia. Fotbalistul a ajuns la 11 reușite în această ediție a Superligii și este al doilea cel mai bun marcator al campionatului, după Alexandru Dobre (13) de la Rapid.

Revenirea sa în România nu a fost văzută cu ochi buni de lumea fotbalului. Cordea s-a confruntat cu eticheta de „jucător expirat” odată cu plecarea din Arabia Saudită, însă replica nu a întârziat să apară.

„Jucător expirat? Nu știam”

„Sunt același jucător, cu aceeași viteză, aceeași atitudine. Mă simt mai puternic, mai matur. Nu mă tem să iau decizii pe cont propriu, să decid ce vreau să fac pe teren. Asta mă face să fiu jucătorul care sunt astăzi. Cât despre eticheta care mi s-a pus, înainte nu știam că asta îmi era eticheta. Îmi pare rău că am auzit aceste cuvinte.

Pe mine unul mă motivează pentru că știu în fiecare zi cum muncesc, ce fac, sunt profesionist și nu mă dau niciodată bătut. Am 26 de ani, ar fi ciudat să zic că mă simt expirat. Până recent nu am știut că am avut această etichetă și nu a avut ce să mă deranjeze. Am fost uimit de această etichetă”, a explicat Cordea, într-un interviu acordat pentru Fanatik.

Dan Petrescu l-a convins...

Fotbalistul a fost contactat și de cei de la FCSB atunci când a rămas fără echipă, însă a fost convins de Neluțu Varga și de Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului de la acea vreme, să revină la Cluj, orașul unde și-a început cariera de jucător.

„Da, da, am primit un mesaj de la FCSB, în care m-au întrebat care este situația mea. Era normal față de ei să le răspuns și să le zic că discut cu CFR Cluj. Acolo s-a blocat discuția. O ofertă de la FCSB nu am avut. Oamenii de la Cluj au insistat mult și eu am vrut să vin aici. Sincer, m-a sunat și domnul Varga, dar când m-a sunat domnul Petrescu...el a vorbit puțin mai diferit și m-a convins că alegerea cea mai bună ar fi să vin la CFR, alături de el.

Mi-a vorbit foarte corect, din suflet. Domnul Varga m-a sunat de vreo 2-3 ori, mi-a arătat că sunt un jucător important, că își dorește foarte mult să vin la Cluj și uite că Dumnezeu mă ajută să îi arăt că nu am făcut o greșeală. Pot să zic că a fost un pic un sentiment ciudat, dar sunt profesionist, sunt jucătorul lui CFR. Am semnat pe trei ani aici, dau totul pentru acest club. A fost clubul care m-a căutat foarte mult. Sper să îi răsplătesc în continuare”, a dezvăluit jucătorul pentru sursa citată.

...Pancu l-a revitalizat!

Un factor important în ascensiunea sa din tricoul CFR-ului a fost numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Fostul internațional a ajuns la Cluj în urmă cu trei luni, iar Cordea a explodat sub comanda sa: nouă reușite și o pasă de gol în zece partide.

„Din prima zi de când a venit am avut o discuție cu el. Mi-a dat încrederea de care am avut nevoie, poate în trecut n-am beneficiat de încrederea asta. Mi-a explicat de mai multe ori că sunt unul dintre cei mai buni jucători ai lui, iar eu nu aveam cum să nu-l ajut.

Modul cum a vorbit cu mine m-a făcut să înțeleg că trebuie să dau totul. Mister, dacă trebuie să îți zică ceva, îți zice în față, chiar dacă te superi sau nu, iar eu cred că asta e corect. Îți spune în față ce-ai greșit și ce nu”, a încheiat Cordea.

