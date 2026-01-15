U-BT este cu gândul la Cupa României! Cine va fi primul adversar

U-BT Cluj-Napoca se află la o lună distanță de primele meciuri pe care le vor disputa contra adversarilor interni.

U-BT a câștigat ultimul meci, disputat în EuroCup | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

După ce a câștigat SuperCupa României la începutul sezonului, când a învins-o pe CSO Voluntari, echipa de pe malul Someșului țintește al doilea trofeu al sezonului, Cupa României.

Oradea va găzdui Final 8-ul Cupei României, urmând ca meciurile să se desfășoare în perioada 14 – 18 februarie, în sala „Oradea Arena”.

Conform regulamentului specific al competiției din acest sezon, niciuna dintre cele opt echipe nu a fost aleasă la tragerea la sorți din poziția de cap de serie. În plus, regulamentul prevede ca echipele să aibă doi jucători români pe teren pe toată durata partidei.

Tragerea la sorți a avut loc miercuri, 14 ianuarie, în urma căreia s-a stabilit că jucătorii antrenați de Mihai Silvășan vor da piept cu CSA Steaua Sharks București, într-un meci programat pe 15 februarie.

Celelalte dueluri din sferturile de finală ale competiției sunt CSM Târgu Mureș – SCM U Craiova, CSO Voluntari – CSM CSU Raiffeisen Oradea și CS Dinamo București – CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea.

Reacția lui Mihai Silvășan

Mihai Silvășan, antrenorul echipei, este optimist în urma tragerii la sorți. El crede că Steaua, primul adversar al celor de la U-BT, este surpriza plăcută a campionatului, motiv pentru care speră ca elevii săi să trateze meciuri cu aceeași concentrare precum partidele europene.

„Evident, Cupa României este unul dintre obiectivele noastre. Ne dorim să o câștigăm indiferent de adversarul pe care îl întâlnim.

Nu am o părere exactă, încă, despre primul nostru adversar, despre Steaua, știu că au avut meciuri bune, i-am și văzut în câteva meciuri din acest sezon și pot să spun că sunt surpriza plăcută a campionatului.

Vom fi pregătiți la ora meciului, însă până atunci mai avem multe meciuri și ne concentrăm pe ce avem de jucat până la momentul respectiv, urmând ca atunci când va fi cazul, să studiem și să ne pregătim pentru acel meci”, a spus tehnicianul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: