U-BT Cluj nu reușește să se impună în partida cu BC Dubai

U-BT Cluj-Napoca a cedat, sâmbătă seara, în partida disputată cu BC Dubai, scor 93-110, pe BT Arena.

U-BT cedează în fața lui BC Dubai|Foto: U-BT Cluj-Napoca – Facebook

U-BT Cluj-Napoca a dat piept cu BC Dubai, sâmbătă, în partida disputată la BTarena, în etapa cu numărul 15 din Liga Adriatică.

U-Banca Transilvania a cedat în fața celor de la BC Dubai.

Echipa din Emiratele Arabe Unite s-a impus cu 93-110, rămânând neînvinsă după 13 partide jucate în Grupa A.

Pentru al doilea meci oficial de pe teren propriu împotriva unei echipe din Euroligă, Mihai Silvășan i-a trimis în teren pe Russell, Woodbury, Guzman, Creek și Miletic.

Duelul din tur dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria la mică diferență a celor de la Dubai, scor 81-77, atunci când Darron Russell a fost cel mai bun om de pe parchet și a adus cele mai multe puncte dintre toți jucătorii.

