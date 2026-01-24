Neluțu Varga știe care este condiția ca CFR să joace în play-off: „Dacă se întâmplă asta, prindem play-off-ul!”

CFR Cluj a avut parte de un sezon modest până acum, fiind eliminată din cupele europene și cu șanse mici de a ajunge în play-off-ul Superligii.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ardelenii sunt în creștere de formă după instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, însă lupta pentru calificarea în faza superioară a competiției este în continuare acerbă.

În următoarea etapă, CFR Cluj va da piept cu FCSB, campioana en-titre. Meciul este programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

Ambele echipe au dezamăgit până acum în întrecerea internă, astfel că un eșec pentru oricare dintre formații este socotit ca fiind punctul cheie al sezonului.

Patronul vișiniiilor, Neluțu Varga, este optimist înaintea acestui meci. Omul de afeceri crede că o victorie la București ar fi primordială pentru salvarea acestui sezon.

„Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la Zagreb, în meciul din Europa League. Acum este altceva! Va fi un meci foarte greu pentru noi, dar eu sunt optimist, așa cum mă știți.

Dacă îi batem acum pe Arena Națională pe cei de la FCSB, atunci prindem play-off-ul, eu așa zic”, a spus Neluțu Varga, pentru ProSport.

