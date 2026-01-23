CFR Cluj renunță la încă un fundaș! Pancu rămâne descoperit în centrul defensivei

CFR Cluj a anunțat că a ajuns la un acord cu KF Tirana pentru împrumutul jucătorului Anton Kresic.

Anton Kresic / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj se desparte de încă un jucător în această perioadă de mercato. Croatul Anton Kresic nu va mai continua în Gruia și în partea a doua a sezonului.

Jucătorul care a bifat doar trei meciuri în acest sezon a fost cedat în campionatul Albaniei, la KF Tirana, sub formă de împrumut.

„Mult succes, Anton Kresic! Cluburile CFR 1907 Cluj și KF Tirana au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului Anton Kresic la formația albaneză! Îți urăm mult succes la noua echipă, Anton!”, au scris ardelenii pe pagina oficială de Facebook.

Fundașul central a ajuns în România în vara anului 2023, la scurt timp după ce Andrea Mandorlini fusese instalat ca antrenor principal. A disputat 34 de meciuri în Superligă, fără să reușească să marcheze.

Kresic era unul dintre cei patru fundași centrali din lotul fostei campioane. După plecarea sa, Daniel Pancu va trebui să se descurce în zona central-defensivă doar cu Matei Ilie, Sheriff Sinyan și Ilija Masic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: