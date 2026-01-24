Portarul gafeur de la CFR Cluj și-a găsit echipă! Unde va juca Alessandro Micai?

Alessandro Micai (32 de ani) a avut parte de o aventură scurtă în România.

Micai a evoluat în doar două meciuri pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Transferat ca un potențial înlocuitor al lui Otto Hindrich între buturi, Alessandro Micai a dezamăgit în scurta sa aventură în România.

Portarul a încasat patru goluri în cele două meciuri pe care le-a disputat în tricoul CFR-ului, dintre care trei într-un duel spectaculos cu FC Botoșani, încheiat 3-3.

Atunci, portarul transferat vara trecută de la Cosenza a greșit la toate cele trei goluri, spre disperarea lui Dan Petrescu și a spectatorilor aflați în tribune.

La finalul meciului, tehnicianul le-ar fi transmis conducătorilor că vrea să renunțe la serviciile jucătorului, iar Micai nu a mai prins foaia de meci din acel moment.

Mai mult, în urma unui conflict cu antrenorul de portari, el nu a fost primit să se antreneze nici cu prima echipă, astfel că în ultima sa perioadă la CFR se antrena decât în sala de fitness și chiar a decis să se întoarcă în Italia.

Goalkeeperul și-a reziliat contractul cu CFR Cluj în această iarnă și își va continua cariera în Serie B, anunță Transferfeed. Potrivit sursei citate, el este în negocieri avansate cu Reggiana, locul 14 în acest moment în al doilea eșalon italian.

Experiența sa în România a fost prima în străinătate pentru el. Până acum a mai bifat echipe precum Como, Bari, Salernitana și Reggina și a adunat peste 250 de prezențe în Serie B.

300.000 de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt

