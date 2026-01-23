Doliu la CFR Cluj! A murit Zoltan Nagel, fost portar al echipei.

Zoltan Nagel, fost portar și antrenor în cadrul clubului CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Zoltan Nagel / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fost portar al celor de la CFR Cluj în perioada 1970-1971 și 1977-1978, Zoltan Nagel a decedat în cursul zilei de astăzi, a anunțat clubul din Gruia pe rețelele de socializare.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru portar și antrenor în cadrul Academiei CFR, Zoltan Nagel, care s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, au scris ardelenii pe Facebook.

Cine a fost Zoltan Nagel

Născut pe 21 septembrie 1946, Zoltan Nagel a început fotbalul la CFR Cluj, iar de-a lungul timpului a mai jucat și pentru ASA Târgu Mureș, grupare pentru care a disputat cele mai multe meciuri de-a lungul carierei sale.

Potrivit profilului său de Transfermarkt, s-a retras din fotbal în 1978, la vârsta de 32 de ani.

