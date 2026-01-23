El va arbitra derby-ul dintre FCSB și CFR! A fost acuzat că este fanul echipei lui Gigi Becali

FCSB și CFR Cluj se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, în cadrul etapei cu numărul #23 din Superligă.

Meciul tur dintre CFR și FCSB s-a încheiat 2-2 / Foto: FCSB Facebook

O victorie ar aduce oricare dintre echipe mai aproape de play-off, în timp ce un insucces poate fi echivalent cu accederea în faza interioară a competiției.

Duelul de pe Național Arena este cel mai important meci de reluarea Superligii, de-aceea miza partidei necesită și un arbitru de top pentru această întâlnire.

Potrivit celor de la GSP, meciul va fi condus din teren de Marian Barbu, cel care este considerat de UEFA ca fiind cel mai bun arbitru român după Istvan Kovacs.

Prestațiile lui Barbu de-a lungul timpului au atras opinii diferite față de felul său de a arbitra. În timp ce Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a complimentat, spunând că „Marian Barbu e mare arbitru, și pe fața lui se vede că e om bun, om blând, liniștit, o să fie arbitru de renume!”, Sorin Cârțu nu a rămas impresionat de prestațiile sale.

Președintele Onorific al Craiovei spunea că „Barbu ăsta, de la Brașov, este un simpatizant al FCSB. Pentru că nu întâmplător apari la anumite partide.

Nu trebuie neapărat să fii superdeștept sau deștept în ceea ce înseamnă subteranul fotbalului ca să poți să îți dai seama de niște lucruri”.

