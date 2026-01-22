Fost portar la CFR Cluj și Lazio, semnează acum în Liga 2!

Ionuț Rus (26 de ani) se desparte de FC Bihor în această perioadă de transferuri.

Ionuț Rus, fost portar la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Portarul crescut la juniorii celor de la Lazio nu a apărat în niciun meci în acest sezon, fiind mereu în afara lotului.

El va semna cu CSM Reșița, anunță jurnalistul Emanuel Roșu, grupare pentru care a mai evoluat în sezonul 2023/2024.

Rus a plecat din România în 2016, atunci când a fost cumpărat de Lazio de la Banatul Temesvar. S-a întors în România după trei ani, la CFR Cluj, însă nu a evoluat deloc pentru fosta campioană.

A fost împrumutat la Luceafărul Oradea, Turris, Hermannstadt și Ripensia, după care a fost cedat liber de contract la Reșița.

