CFR Cluj cedează un jucător la UTA Arad!

CFR Cluj și UTA Arad negociază transferul jucătorului David Ciubăncan (21 de ani).

Ciubăncan a jucat în acest sezon într-un meci oficial pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii sunt la un pas să mai renunțe la un atacant în această perioadă de mercato. Șefii CFR-ului negociază plecarea lui David Ciubăncan la UTA Arad, anunță Fanatik.

Potrivit sursei, drepturile federative ale fotbalistului vor fi împărțite 50%-50% de către cele două grupări, așadar CFR Cluj va încasa jumătate din sumă în cazul în care fotbalistul va fi vândut în viitor de către UTA.

Ciubăncan a fost transferat în Gruia în 2023, însă nu a prins minute la prima echipă și a fost mereu cedat la alte formații. Ultima dată a evoluat sub formă de împrumut la Minaur Baia Mare, în Liga 3, echipă care a ratat promovarea în eșaonul secund la baraj.

Ținta arădenilor și-a început cariera chiar la Arad, la juniorii celor de la UTA, iar de atunci a mai evoluat pentru Șoimii Lipova, Poli Iași și Unirea Ungheni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: