CFR Cluj a transferat un jucător crescut de PSV și Espanyol!

Gruparea din Gruia a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru transferul lui Denis Crișan.

Denis Crișan / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Atacantul în vârstă de 18 ani s-a alăturat deja lotului condus de Daniel Pancu după ce s-a aflat și în Spania, acolo unde ardelenii au disputat cantonamentul de vară.

„Bine ai venit, Denis Crișan! Un nou tânăr de perspectivă la CFR Cluj! Începând de astăzi, Denis Crișan este noul nostru atacant lateral! În vârstă de doar 18 ani, Denis revine la Cluj-Napoca, orașul său natal, după ce a fost format în academii cunoscute din Europa.

Acesta a făcut parte din renumita academie a celor de la PSV Eindhoven, iar ulterior a evoluat pentru echipele de juniori ale unor cluburi importante din Spania, precum Espanyol, Rayo Vallecano sau Mallorca.

În ultimele săptămâni, Denis Crișan s-a pregătit alături de echipa noastră în cantonamentul din Spania, bifând minute în meciul amical disputat împotriva celor de la Gent. La nivel internațional, acesta a îmbrăcat tricoul reprezentativelor de tineret ale României.

Îți urăm mult succes, Denis și cât mai multe reușite în tricoul alb-vișiniu!”, au transmis ardelenii pe Facebook.

La CFR Cluj, Crișan va lupta pentru un post de titular cu Islam Slimani, Alibek Aliev și Mohamed Badamosi.

