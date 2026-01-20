CFR a scăpat de penalizare: „Am cheltuit toți banii de pe Munteanu”

CFR Cluj se confruntă în acest sezon cu probleme atât pe plan sportiv, cât și economic.

După ce au ratat calificarea în grupele cupelor europene, clubul din Gruia s-a văzut nevoit să vândă cei mai importanți jucători pentru a nu avea emoții în privința licenței de participare în Europa în sezonul viitor.

Pentru asta, Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich au fost vânduți. Iuliu Mureșan, președintele echipei, a anunțat că toți banii încasați din transferul atacantului au fost deja cheltuiți, semn că situația de la club era cel puțin disperată.

„Eu nu doresc să slăbesc echipa. Nu știu dacă e prea mult. Noi încălcăm niște principii, suntem nevoiți. Suntem nevoiți să mai vindem ca să ne asigurăm bugetul.

Vom aduce alți jucători, încercăm să-i alegem cât mai bine, să nu greșim, să ne încadrăm și într-o limită decentă de salarii. Am reușit să scădem plafonul de salarii cu 100.000 de euro pe lună, ceea ce este bine.

Media de salarii e în jur de 10-12 mii pe lună. Am făcut o economie de 1.200.000 pe an. Toate plățile sunt la zi acum. Am fost nevoiți, pentru că aveam acea monitorizare de la UEFA, din 3 în 3 luni.

Dacă nu trecem de una dintre aceste monitorizări, riscăm să nu ne mai dea voie să participăm timp de o ediție sau două în cupele europene, ceea ce n-ar fi bine deloc. Ultima monitorizare a fost pe 15 ianuarie și am trecut-o, ne-am plătit toate datoriile.

Dacă nu o treceam, era o amendă, de peste 200.000 de euro, plus o ediție sau două de cupe europene, pentru care am fi obținut dreptul sportiv, în care nu am fi putut să jucăm. Pentru un club ca noi, care a jucat tot timpul în cupele europene în ultimii ani, ar fi un dezastru. Am încasat deja toți banii pe Louis Munteanu. I-am cheltuit ca să trecem această monitorizare.

Lucrurile s-au stabilizat, din punct de vedere sportiv avem rezultate, asta e cel mai important. Am reușit și economic să ne stabilizăm, suntem la zi, nu mai avem datorii, nici la jucători, nici la cluburi, nici la angajați.

E mare lucru, dar a fost greu, cu emoții, dar am reușit. Și de data asta nu în ultima zi, ci în penultima”, a spus Iuliu Mureșan pentru Fanatik.

