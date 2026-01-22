Fotbal internațional. FCSB revine în Europa League!

Singura echipă rămasă angrenată în competițiile europene, FCSB, va disputa în această seară penultimul meci din faza principală din Europa League.

FCSB dispută în această seară penultimul meci din Europa League / Foto: FCSB Facebook

Roș-albaștrii s-au deplasat în Croația, acolo unde vor da încerca să treacă de Dinamo Zagreb. Meciul este programat joi, de la ora 22:00.

Înaintea acestui duel, FCSB se află pe locul 27 în clasament, cu 6 puncte acumulate în 6 runde. Victoria de poveste de anul trecut cu Feyenoord a reaprins speranţele românilor la calificare, însă au nevoie de toate cele 3 puncte din această deplasare care se anunţă una extrem de complicată.

Elevii pregătiţi de Elias Charalambous vin după eşecul cu FC Argeş, scor 1-0, din primul duel al acestui an. De cealaltă parte, Dinamo Zagreb ocupă locul 25, cu un singur punct mai mult decât campioana României.

Croaţii au pierdut în ultimul meci din Europa League, scor 1-3 pe teren propriu cu Betis, şi se află în aceeaşi situaţie precum FCSB, au mare nevoie de victorie pentru a rămâne în cărţi pentru accederea în play-off.

Înaintea acestui meci, echipa patronată de Gigi Becali l-a prezentat pe Ofri Arad (27 de ani), un mijlocaș israelian care a evoluat ultima oară în Kazahstan, pentru Kairat Almaty. El nu va putea fi folosit în acest meci și nici în cel cu Fenerbahce, de săptămâna viitoare.

