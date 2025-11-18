Pe picior de plecare de la CFR! Emerllahu este dorit la FCSB, dar are oferte și din străinătate

Lindon Emerllahu, mijlocaș la CFR Cluj, poate fi unul dintre jucătorii vânduți de ardeleni în această iarnă.

Lindon Emerllahu, mijlocaș la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Primul care și-a manifestat interesul pentru mijlocașul kosovar a fost Gigi Becali, patronul de la FCSB.

Omul de afaceri ajunsese la o înțelegere cu Neluțu Varga pentru transferurile lui Emerllahu și Louis Munteanu pentru 4,5 milioane de euro, însă afacerea a căzut în ultimul moment.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei, Mihai Stoica, a reconfirmat interesul față de fotbalistul cumpărat de CFR cu 700.000 de euro de la Ballkani.

„Foarte sincer, pe Emerllahu mi l-aș fi dorit. E un jucător care îmi place, un profil pe care noi nu-l avem. Care ne-ar putea completa”, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

Totuși, nu doar roș-albaștrii sunt interesați de serviciile jucătorului. Printre echipele la care ar putea pleca Emerllahu sunt și cluburi din Germania și Ucraina, anunță GSP.

5 goluri în 27 de meciuri a marcat Emerllahu pentru CFR în campionat

