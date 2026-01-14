U-BT o învinge pe Hamburg în EuroCup!

U-BT Cluj-Napoca a câștigat împotriva formației Veolia Towers Hamburg, cu scorul de 103-92 (27-14, 23-25, 28-18, 25-35), marți seara, în BTarena, în Grupa A a competiției de baschet masculin EuroCup.

Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Campioana României venea după două eșecuri, unul în EuroCup, iar altul în ABA League.

Ardelenii au dominat de la un capăt la altul jocul cu singura echipă fără victorie în acest sezon al competiției și s-a impus fără emoții.

Daron Russell, cu 23 puncte, 4 recuperări, 5 pase decisive, și Mitchell Creek, cu 20 p, 5 rec, 4 pd, au fost cei mai buni de la clujeni.

O prestație remarcabilă a avut și cubanezul Karel Guzman, cu 12 p, 12 rec, 7 pd. Dusan Miletic a adăugat 11 p, 9 rec, iar Nighael Ceaser a contribuit cu 11 p.

U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci pe 20 ianuarie, în deplasare, cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

