Neluțu Varga a ajuns la un acord cu un nou atacant după plecarea lui Louis Munteanu!

CFR Cluj s-a mișcat rapid după plecarea lui Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ardelenii au ajuns la un acord cu un nou atacant în această iarnă.

Potrivit celor de la Fotobolltransfers.com, CFR a bătut palma cu vârful Alibek Aliyevich Aliev, ultima oară la Osters IF, grupare care a retrogradat în a doua ligă din Suedia.

Jucătorul a ajuns la un acord cu şefii clubului şi se va prezenta în cantonamentul din Spania, anunţă sursa citată.

Pe lângă Munteanu, ardelenii au renunţat şi la Iacopo Cernigoi în această iarnă iar Mohamed Badamosi este pe picior de plecare, astfel că Alibek va avea şansa de a prinde mai multe minute sub comanda lui Daniel Pancu.

